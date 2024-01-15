Миссия (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Приключенческий фильм «Миссия» — историческая драма, которая перенесет вас в Южную Америку XVIII века — место, где вера и гуманизм сталкиваются с жаждой власти и завоеваний. Картина завоевала множество престижных наград, в числе которых «Золотой глобус» и «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля.



Священник-иезуит Габриэль строит миссию в глухих джунглях в надежде принести христианство индейцам гуарани, не разрушая их мир. Позже он знакомится с Родриго Мендосой — бывшим наемником и работорговцем, терзаемым чувством вины за убийство брата. Стремясь искупить грехи, тот присоединяется к миссионерам и становится защитником тех, кого раньше продавал в рабство. Когда испанские и португальские власти решают уничтожить миссию ради политических выгод, Габриэль и Родриго оказываются перед выбором: покориться или сражаться. Один берет в руки крест, другой — оружие, но оба защищают одно и то же — человеческое достоинство и веру в добро.



Картина режиссера Роланда Жоффе — история о жертве и цене спасения. Музыка Эннио Морриконе и живописные пейзажи Амазонии превращают ее в настоящее произведение искусства. Смотреть фильм «Миссия» стоит всем, кто мечтает познакомиться с классикой мирового кинематографа.

