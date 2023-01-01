Проект А (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Один из самых известных комедийных боевиков Джеки Чана о команде бойцов, на которых лежит важная задача — раз и навсегда разобраться с пиратской угрозой. В начале XX века Гонконг поразили коррупция и пиратство. Военно-морской флот практически ничего не может противопоставить преступникам — денег мало, начальство куплено, а вечное противостояние с полицией только усложняет ситуацию. Дракон Ма — энергичный и ловкий сержант, который ввязывается в пьяную драку с полицией в баре. Во время неразберихи взрываются несколько кораблей флота. Оставшихся без судов бойцов включают в ряды полиции. Теперь Дракон Ма считает личным долгом уничтожить пиратов, и ради этого готов сотрудничать с каждым, кто готов ему помочь, в том числе с мелким воришкой Чёком Ятфэем. Присоединяйтесь к их приключениям, когда будете смотреть фильм «Проект А» (1983) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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