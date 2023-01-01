Биография

Гонконгский продюсер Рэймонд Чоу появился на свет 8 октября 1927 г. Имя, данное от рождения, звучит как Цзоу Вэньхуай. Именно он открыл миру Брюса Ли и Джеки Чана. Родился, жил и был похоронен в Гонконге (дата смерти – 2.11.18 г.). Он был ответственен за успешное внедрение китайских боевых искусств в киноиндустрию, выведя их на международную сцену. В роли основателя компании Golden Harvest, Рэймонд Чоу продюсировал крупных мировых звезд жанра китайских боевых искусств, включая знаменитых теперь Брюса Ли, Джеки Чана и Саммо Хунга. По образованию – журналист, учился в шанхайском университете Святого Иоанна с 1949 по 1951 гг. Интересно, что он и сам изучал боевые единоборства, занимаясь у мастера Лам Сай-Вина. Кинокарьера деятеля началась в 1958 г. Его роль продюсера сводилась к «зеленому свету» и предоставлению финансирования для проекта, и Чоу редко ступал на площадку во время съемок. Несмотря на это, он действительно оказал существенную роль для киноиндустрии, дав возможности для съемок таких знаменитых фильмов от Рэймонда Чоу, как «Молодой мастер», «Победители и грешники», «кулак ярости», «Закусочная на колесах», «Рука смерти», «Покровитель», «Случайный шпион» и очень многих других.