Лучшие фильмы ужасов
От «Носферату» до «Поезда в Пусан»: коллекция хорроров разных лет, признанных зрителями и критиками.

Постер к фильму Остров проклятых 2009
9.0

Остров проклятых

2009, 132 мин
Постер к фильму Другие 2001
8.8

Другие

2001, 100 мин
Постер к фильму Убойные каникулы 2010
9.0

Убойные каникулы

2010, 84 мин
Постер к фильму Носферату, симфония ужаса 1922
7.0

Носферату, симфония ужаса

1922, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Охотники за разумом 2004
8.7

Охотники за разумом

2004, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердце Ангела 1987
8.0

Сердце Ангела

1987, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Твин Пикс: Сквозь огонь 1992
7.7

Твин Пикс: Сквозь огонь

1992, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Господин оформитель 1988
7.1

Господин оформитель

1988, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Время 2006
6.3

Время

2006, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зомби по имени Шон 2004
8.3

Зомби по имени Шон

2004, 95 мин
Постер к фильму Голова-ластик 1977
5.7

Голова-ластик

1977, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поезд в Пусан 2016
9.1

Поезд в Пусан

2016, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Призрак оперы 1925
6.8

Призрак оперы

1925, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ночь живых мертвецов 1968
7.1

Ночь живых мертвецов

1968, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Звонок 1998
7.2

Звонок

1998, 91 мин
Постер к фильму Обитель теней 2017
8.5

Обитель теней

2017, 106 мин
Постер к фильму Южанин 1945
7.5

Южанин

1945, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хребет дьявола 2001
8.0

Хребет дьявола

2001, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Змеиный источник 1997
7.9

Змеиный источник

1997, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Экзамен 2009
7.7

Экзамен

2009, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Магия 1978
6.6

Магия

1978, 99 мин
Постер к фильму Быстрые стволы 1999
7.0

Быстрые стволы

1999, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Карнавал душ 1962
6.4

Карнавал душ

1962, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ворон 3: Спасение 1999
8.8

Ворон 3: Спасение

1999, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Верни ее из мертвых 2025
7.5

Верни ее из мертвых

2025, 99 мин
Постер к фильму Красные огни 2012
8.4

Красные огни

2012, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поезд ужасов 1972
7.4

Поезд ужасов

1972, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикая охота короля Стаха 1979
7.2

Дикая охота короля Стаха

1979, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ганнибал: Восхождение 2006
8.9

Ганнибал: Восхождение

2006, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Человек-мотылек 2001
8.4

Человек-мотылек

2001, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Треугольник 2009
7.1

Треугольник

2009, 94 мин
Постер к фильму Королевство зверей 2023
7.5

Королевство зверей

2023, 122 мин
Постер к фильму Маленький магазинчик ужасов 1960
6.7

Маленький магазинчик ужасов

1960, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джиперс Криперс 2001
8.5

Джиперс Криперс

2001, 87 мин
Постер к фильму Вампиры 1998
8.5

Вампиры

1998, 102 мин
Постер к фильму Костяной томагавк 2015
8.2

Костяной томагавк

2015, 126 мин
Постер к фильму Убежище 2008
8.4

Убежище

2008, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пьющие кровь 1990
7.4

Пьющие кровь

1990, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Упырь 1997
6.8

Упырь

1997, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проклятие 2002
6.9

Проклятие

2002, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Горбун из Нотр Дама 1923
6.1

Горбун из Нотр Дама

1923, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Призраки в Коннектикуте 2009
8.5

Призраки в Коннектикуте

2009, 98 мин
Постер к фильму Техасская резня бензопилой 1974
7.3

Техасская резня бензопилой

1974, 79 мин
Постер к фильму Дом ночных призраков 1959
7.2

Дом ночных призраков

1959, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страна призраков 2018
8.0

Страна призраков

2018, 87 мин
Постер к фильму Все страхи Бо 2023
6.2

Все страхи Бо

2023, 171 мин
Постер к фильму Живописный маршрут 2013
7.3

Живописный маршрут

2013, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму История двух сестер 2003
6.9

История двух сестер

2003, 110 мин
Бесплатно