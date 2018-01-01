Лучшие фильмы ужасов
От «Носферату» до «Поезда в Пусан»: коллекция хорроров разных лет, признанных зрителями и критиками.
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
8.8
Другие
2001, 100 мин
9.0
Убойные каникулы
2010, 84 мин
7.0
Носферату, симфония ужаса
1922, 94 мин
Бесплатно
8.7
Охотники за разумом
2004, 101 мин
Бесплатно
8.0
Сердце Ангела
1987, 108 мин
Бесплатно
7.7
Твин Пикс: Сквозь огонь
1992, 125 мин
Бесплатно
7.1
Господин оформитель
1988, 103 мин
Бесплатно
6.3
Время
2006, 94 мин
Бесплатно
8.3
Зомби по имени Шон
2004, 95 мин
5.7
Голова-ластик
1977, 86 мин
Бесплатно
9.1
Поезд в Пусан
2016, 113 мин
Бесплатно
6.8
Призрак оперы
1925, 78 мин
Бесплатно
7.1
Ночь живых мертвецов
1968, 92 мин
Бесплатно
7.2
Звонок
1998, 91 мин
8.5
Обитель теней
2017, 106 мин
7.5
Южанин
1945, 91 мин
Бесплатно
8.0
Хребет дьявола
2001, 103 мин
Бесплатно
7.9
Змеиный источник
1997, 87 мин
Бесплатно
7.7
Экзамен
2009, 96 мин
Бесплатно
6.6
Магия
1978, 99 мин
7.0
Быстрые стволы
1999, 94 мин
Бесплатно
6.4
Карнавал душ
1962, 77 мин
Бесплатно
8.8
Ворон 3: Спасение
1999, 97 мин
Бесплатно
7.5
Верни ее из мертвых
2025, 99 мин
8.4
Красные огни
2012, 108 мин
Бесплатно
7.4
Поезд ужасов
1972, 87 мин
Бесплатно
7.2
Дикая охота короля Стаха
1979, 104 мин
Бесплатно
8.9
Ганнибал: Восхождение
2006, 108 мин
Бесплатно
8.4
Человек-мотылек
2001, 113 мин
Бесплатно
7.1
Треугольник
2009, 94 мин
7.5
Королевство зверей
2023, 122 мин
6.7
Маленький магазинчик ужасов
1960, 71 мин
Бесплатно
8.5
Джиперс Криперс
2001, 87 мин
8.5
Вампиры
1998, 102 мин
8.2
Костяной томагавк
2015, 126 мин
8.4
Убежище
2008, 107 мин
Бесплатно
7.4
Пьющие кровь
1990, 101 мин
Бесплатно
6.8
Упырь
1997, 72 мин
Бесплатно
6.9
Проклятие
2002, 92 мин
Бесплатно
6.1
Горбун из Нотр Дама
1923, 109 мин
Бесплатно
8.5
Призраки в Коннектикуте
2009, 98 мин
7.3
Техасская резня бензопилой
1974, 79 мин
7.2
Дом ночных призраков
1959, 74 мин
Бесплатно
8.0
Страна призраков
2018, 87 мин
6.2
Все страхи Бо
2023, 171 мин
7.3
Живописный маршрут
2013, 82 мин
Бесплатно
6.9
История двух сестер
2003, 110 мин
Бесплатно