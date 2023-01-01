Техасская резня бензопилой
Wink
Фильмы
Техасская резня бензопилой

Техасская резня бензопилой (фильм, 1974) смотреть онлайн

7.21974, The Texas Chain Saw Massacre
Ужасы79 мин18+

О фильме

Культовый фильм, заложивший основные вехи жанра слэшер. «Техасская резня бензопилой» 1974 года от Тоуба Хупера, принесшего на экраны образ маньяка Кожаное Лицо и вдохновившего коллег на «Хэллоуин» и «Пятницу 13-е».

В Техасе переполох: некая шайка вандалов вскрывает могилы на местных кладбищах. Компания из пятерых юношей и девушек едут на местное кладбище, чтобы убедиться в том, что с могилой дедушки Салли и Франклина все в порядке, а затем заехать в старый дедушкин дом. По пути они подбирают на трассе странного парня, который поначалу вежливо приглашает их в гости, а затем начинает вытворять сумасшедшие вещи. Еле отцепившись от попутчика, компания продолжает путь, но не все они переживут эту ночь…

Смотрите классику жанра хоррор «Техасская резня бензопилой» 1974 года в хорошем качестве по подписке на Wink.

Техасская резня бензопилой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой»