Техасская резня бензопилой (фильм, 1974) смотреть онлайн
О фильме
Культовый фильм, заложивший основные вехи жанра слэшер. «Техасская резня бензопилой» 1974 года от Тоуба Хупера, принесшего на экраны образ маньяка Кожаное Лицо и вдохновившего коллег на «Хэллоуин» и «Пятницу 13-е».
В Техасе переполох: некая шайка вандалов вскрывает могилы на местных кладбищах. Компания из пятерых юношей и девушек едут на местное кладбище, чтобы убедиться в том, что с могилой дедушки Салли и Франклина все в порядке, а затем заехать в старый дедушкин дом. По пути они подбирают на трассе странного парня, который поначалу вежливо приглашает их в гости, а затем начинает вытворять сумасшедшие вещи. Еле отцепившись от попутчика, компания продолжает путь, но не все они переживут эту ночь…
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Рейтинг
- ТХРежиссёр
Тоуб
Хупер
- МБАктриса
Мэрилин
Бёрнс
- АДАктёр
Аллен
Дэнзигер
- ПААктёр
Пол
А. Партэйн
- УВАктёр
Уильям
Вэйл
- ТМАктриса
Тери
МакМинн
- ЭНАктёр
Эдвин
Нил
- ДСАктёр
Джим
Сидоу
- ГХАктёр
Гуннар
Хансен
- ДДАктёр
Джон
Дуган
- РКАктёр
Роберт
Куртин
- ТХСценарист
Тоуб
Хупер
- КХСценарист
Ким
Хенкел
- ТХПродюсер
Тоуб
Хупер
- КХПродюсер
Ким
Хенкел
- РАХудожник
Роберт
А. Барнс
- ДЛМонтажёр
Дж.
Ларри Кэрролл
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- ВБКомпозитор
Вейн
Белл
- ТХКомпозитор
Тоуб
Хупер