WinkФильмыТехасская резня бензопилойАктёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой»
Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSally
Мэрилин БёрнсMarilyn Burns
АктёрJerry
Аллен ДэнзигерAllen Danziger
АктёрFranklin
Пол А. ПартэйнPaul A. Partain
АктёрKirk
Уильям ВэйлWilliam Vail
АктрисаPam
Тери МакМиннTeri McMinn
АктёрHitchhiker
Эдвин НилEdwin Neal
АктёрOld Man
Джим СидоуJim Siedow
АктёрLeatherface
Гуннар ХансенGunnar Hansen
АктёрGrandfather
Джон ДуганJohn Dugan
АктёрWindow Washer