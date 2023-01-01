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Техасская резня бензопилой
Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой»

Режиссёры

Тоуб Хупер

Тоуб Хупер

Tobe Hooper
Режиссёр

Актёры

Мэрилин Бёрнс

Мэрилин Бёрнс

Marilyn Burns
АктрисаSally
Аллен Дэнзигер

Аллен Дэнзигер

Allen Danziger
АктёрJerry
Пол А. Партэйн

Пол А. Партэйн

Paul A. Partain
АктёрFranklin
Уильям Вэйл

Уильям Вэйл

William Vail
АктёрKirk
Тери МакМинн

Тери МакМинн

Teri McMinn
АктрисаPam
Эдвин Нил

Эдвин Нил

Edwin Neal
АктёрHitchhiker
Джим Сидоу

Джим Сидоу

Jim Siedow
АктёрOld Man
Гуннар Хансен

Гуннар Хансен

Gunnar Hansen
АктёрLeatherface
Джон Дуган

Джон Дуган

John Dugan
АктёрGrandfather
Роберт Куртин

Роберт Куртин

Robert Courtin
АктёрWindow Washer

Сценаристы

Тоуб Хупер

Тоуб Хупер

Tobe Hooper
Сценарист
Ким Хенкел

Ким Хенкел

Kim Henkel
Сценарист

Продюсеры

Тоуб Хупер

Тоуб Хупер

Tobe Hooper
Продюсер
Ким Хенкел

Ким Хенкел

Kim Henkel
Продюсер

Художники

Роберт А. Барнс

Роберт А. Барнс

Robert A. Burns
Художник

Монтажёры

Дж. Ларри Кэрролл

Дж. Ларри Кэрролл

J. Larry Carroll
Монтажёр

Операторы

Дэниэл Перл

Дэниэл Перл

Daniel Pearl
Оператор

Композиторы

Вейн Белл

Вейн Белл

Wayne Bell
Композитор
Тоуб Хупер

Тоуб Хупер

Tobe Hooper
Композитор