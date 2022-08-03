Маленький магазинчик ужасов (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Маленький магазинчик ужасов
Маленький магазинчик ужасов
6.71960, The Little Shop of Horrors
Ужасы, Комедия71 мин12+

О фильме

Служащий цветочной лавочки встретил японца, который подарил ему диковинный цветок. Парень холил и лелеял его, пока однажды растение не заговорило с ним человеческим голосом! Цветок потребовал еды, да не простой еды, а свежей человеческой плоти! Скоро этот монстр вырос до невообразимых размеров и стал пожирать случайных посетителей!

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький магазинчик ужасов»