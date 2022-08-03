Маленький магазинчик ужасов (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Служащий цветочной лавочки встретил японца, который подарил ему диковинный цветок. Парень холил и лелеял его, пока однажды растение не заговорило с ним человеческим голосом! Цветок потребовал еды, да не простой еды, а свежей человеческой плоти! Скоро этот монстр вырос до невообразимых размеров и стал пожирать случайных посетителей!
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Корман
- ДХАктёр
Джонатан
Хэйз
- ДДАктриса
Джеки
Джозеф
- МУАктёр
Мэл
Уэллс
- ДМАктёр
Дик
Миллер
- УКАктёр
Уолли
Кампо
- Актёр
Джек
Николсон
- МВАктриса
Мертл
Вэйл
- ККАктриса
Кэрин
Купкинет
- ТМАктриса
Тоби
Майклс
- ЛВАктриса
Леола
Вендорфф
- ЧБСценарист
Чарльз
Б. Гриффит
- Сценарист
Роджер
Корман
- Продюсер
Роджер
Корман
- ДХХудожник
Дэниэл
Хэллер
- АРОператор
Арчи
Р. Далзелл
- ВЛОператор
Вилис
Лапеникс
- ФККомпозитор
Фред
Кац
- РСКомпозитор
Роналд
Стайн