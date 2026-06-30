Wink
Вилис Лапеникс
Вилис Лапеникс

Вилис Лапеникс

Vilis Lapenieks

Карьера
Оператор
Дата рождения
10 ноября 1931 г. (55 лет)
Дата смерти
3 июля 1987 г.

Фильмография

Оператор