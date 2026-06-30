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Wink
Вилис Лапеникс
Вилис Лапеникс
Vilis Lapenieks
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Карьера
Оператор
Дата рождения
10 ноября 1931 г.
(55 лет)
Дата смерти
3 июля 1987 г.
Фильмография
Все
Оператор
Оператор
6.7
Маленький магазинчик ужасов
1960
, 71 мин
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