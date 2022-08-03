Время (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Девушка решается на радикальную смену внешности, чтобы сохранить интерес любимого человека. Фильм «Время» — пронзительная драма режиссера Ким Ки Дука о том, на что люди готовы ради чужого одобрения.



Сэхи и Чжиу встречаются уже два года. Но для Сэхи эти отношения становятся источником постоянной тревоги: она боится, что Чжиу уже не считает ее привлекательной и мечтает о других девушках. Однажды она молча уходит, оставив Чжиу в отчаянии, и отправляется на пластическую операцию, где полностью меняет внешность. Спустя полгода она вновь знакомиться с Чжиу, не раскрыв своей истинной личности. Молодой человек увлекается ей, но не может забыть старую Сэхи, так что теперь девушку накрывает ревность к самой себе.



Как будут развиваться их отношения и осознает ли Чжиу, что происходит на самом деле, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Время» в хорошем качестве онлайн на Wink.

