Ночь живых мертвецов (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Классический хоррор про зомби-апокалипсис от одного из основоположников поджанра Джорджа А. Ромеро. Фильм «Ночь живых мертвецов» 1968 года доступен в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.
Джонни со своей сестрой Барбарой приезжает вечером на кладбище, чтобы проведать могилу отца. Внезапно на них нападает странного вида мужчина в грязной одежде. Барбара убегает с кладбища и находит укрытие в одном из местных домов, где также прячутся другие людей: темнокожий парень, семья с ребенком и влюбленная парочка. Вместе им предстоит выяснить, откуда появились напоминающие мертвецов люди, и попытаться дожить до утра.
Хотите узнать, сумеют ли герои дать отпор живым мертвецам и спастись? Фильм «Ночь живых мертвецов» смотреть онлайн можно по подписке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Джордж
А. Ромеро
- ДДАктёр
Дуэйн
Джонс
- ДОАктриса
Джудит
О’Дэй
- КХАктёр
Карл
Хардмен
- МИАктриса
Мэрилин
Истман
- КУАктёр
Кит
Уэйн
- ДРАктриса
Джудит
Ридли
- КШАктриса
Кира
Шон
- ЧКАктёр
Чарльз
Крэйг
- СУАктёр
С.
Уильям Хайнзмен
- ДКАктёр
Джордж
Косана
- ДАСценарист
Джон
А. Руссо
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- КХПродюсер
Карл
Хардмен
- РСПродюсер
Рассел
Страйнер
- ХСМонтажёр
Хью
С. Дэйли
- ДАМонтажёр
Джордж
А. Ромеро
- ДАОператор
Джордж
А. Ромеро