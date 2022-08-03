Ночь живых мертвецов (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Ночь живых мертвецов
Ночь живых мертвецов
7.11968, Night of the Living Dead
Ужасы, Триллер92 мин18+

О фильме

Классический хоррор про зомби-апокалипсис от одного из основоположников поджанра Джорджа А. Ромеро.

Джонни со своей сестрой Барбарой приезжает вечером на кладбище, чтобы проведать могилу отца. Внезапно на них нападает странного вида мужчина в грязной одежде. Барбара убегает с кладбища и находит укрытие в одном из местных домов, где также прячутся другие людей: темнокожий парень, семья с ребенком и влюбленная парочка. Вместе им предстоит выяснить, откуда появились напоминающие мертвецов люди, и попытаться дожить до утра.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

