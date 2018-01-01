WinkФильмыНочь живых мертвецовАктёры и съёмочная группа фильма «Ночь живых мертвецов»
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь живых мертвецов»
Актёры
АктёрBen
Дуэйн ДжонсDuane Jones
АктрисаBarbra
Джудит О’ДэйJudith O'Dea
АктёрHarry Cooper
Карл ХардменKarl Hardman
АктрисаHelen Cooper
Мэрилин ИстманMarilyn Eastman
АктёрTom
Кит УэйнKeith Wayne
АктрисаJudy
Джудит РидлиJudith Ridley
АктрисаKaren Cooper / Corpse in House
Кира ШонKyra Schon
АктёрNewscaster / Zombie
Чарльз КрэйгCharles Craig
АктёрZombie (в титрах: Bill Heinzman)
С. Уильям ХайнзменS. William Hinzman
АктёрSheriff McClelland