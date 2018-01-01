Wink
Ночь живых мертвецов
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь живых мертвецов»

Режиссёры

Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро

George A. Romero
Режиссёр

Актёры

Дуэйн Джонс

Дуэйн Джонс

Duane Jones
АктёрBen
Джудит О’Дэй

Джудит О’Дэй

Judith O'Dea
АктрисаBarbra
Карл Хардмен

Карл Хардмен

Karl Hardman
АктёрHarry Cooper
Мэрилин Истман

Мэрилин Истман

Marilyn Eastman
АктрисаHelen Cooper
Кит Уэйн

Кит Уэйн

Keith Wayne
АктёрTom
Джудит Ридли

Джудит Ридли

Judith Ridley
АктрисаJudy
Кира Шон

Кира Шон

Kyra Schon
АктрисаKaren Cooper / Corpse in House
Чарльз Крэйг

Чарльз Крэйг

Charles Craig
АктёрNewscaster / Zombie
С. Уильям Хайнзмен

С. Уильям Хайнзмен

S. William Hinzman
АктёрZombie (в титрах: Bill Heinzman)
Джордж Косана

Джордж Косана

George Kosana
АктёрSheriff McClelland

Сценаристы

Джон А. Руссо

Джон А. Руссо

John A. Russo
Сценарист
Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро

George A. Romero
Сценарист

Продюсеры

Карл Хардмен

Карл Хардмен

Karl Hardman
Продюсер
Рассел Страйнер

Рассел Страйнер

Russell Streiner
Продюсер

Монтажёры

Хью С. Дэйли

Хью С. Дэйли

Hugh C. Daly
Монтажёр
Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро

George A. Romero
Монтажёр

Операторы

Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро

George A. Romero
Оператор