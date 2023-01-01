Быстрые стволы (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Обычный банковский работник по имени Арвид по воле случая предотвращает ограбление в банке и становится настоящим национальным героем. Проходит время, и парень начинает винить себя в содеянном, ведь он узнает, что преступнику нужны были деньги для оплаты дорогой операции, после которой он бы смог завести долгожданного ребенка. Аврид решает найти нужную сумму денег для этого парня и просит помощи у своего брата Гаральда.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛСРежиссёр
Лассе
Спанг Ольсен
- Актёр
Ким
Бодния
- ДЧАктёр
Деян
Чукич
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ТВАктёр
Томас
Виллум Йенсен
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- ЛКАктриса
Лине
Крусе
- БПАктёр
Брайан
Паттерсон
- ССАктёр
Сёрен
Сэттер-Лассен
- ЛВАктёр
Лестер
Висе
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- СХПродюсер
Стеен
Хердель
- МБПродюсер
Михаэль
Браск
- ЛСМонтажёр
Лассе
Спанг Ольсен
- МСОператор
Мортен
Сёборг
- ГККомпозитор
Георге
Келлер