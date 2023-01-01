Быстрые стволы
Wink
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Быстрые стволы
7.01999, I Kina spiser de hunde
Ужасы, Комедия94 мин12+

Быстрые стволы (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Обычный банковский работник по имени Арвид по воле случая предотвращает ограбление в банке и становится настоящим национальным героем. Проходит время, и парень начинает винить себя в содеянном, ведь он узнает, что преступнику нужны были деньги для оплаты дорогой операции, после которой он бы смог завести долгожданного ребенка. Аврид решает найти нужную сумму денег для этого парня и просит помощи у своего брата Гаральда.

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Страна
Дания
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрые стволы»