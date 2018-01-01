Wink
Быстрые стволы
Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрые стволы»

Режиссёры

Лассе Спанг Ольсен

Lasse Spang Olsen
Режиссёр

Актёры

Ким Бодния

Kim Bodnia
АктёрHarald
Деян Чукич

Dejan Cukic
АктёрArvid
Николай Ли Каас

Nikolaj Lie Kaas
АктёрMartin
Томас Виллум Йенсен

Tomas Villum Jensen
АктёрPeter
Петер Ганцлер

Peter Gantzler
АктёрFranz
Трине Дюрхольм

Trine Dyrholm
АктрисаHanne
Лине Крусе

Line Kruse
АктрисаAstrid
Брайан Паттерсон

Brian Patterson
Актёр
Сёрен Сэттер-Лассен

Søren Sætter-Lassen
АктёрHenning (в титрах: Søren Sætter Lassen)
Лестер Висе

Lester Wiese
Актёр

Сценаристы

Андерс Томас Йенсен

Anders Thomas Jensen
Сценарист

Продюсеры

Стеен Хердель

Steen Herdel
Продюсер
Михаэль Браск

Michael Brask
Продюсер

Монтажёры

Лассе Спанг Ольсен

Lasse Spang Olsen
Монтажёр

Операторы

Мортен Сёборг

Morten Søborg
Оператор

Композиторы

Георге Келлер

George Keller
Композитор