Фильм «Проклятие» 2002 года — культовая работа режиссера Такаси Симидзу, которая считается классикой современных азиатских хорроров. Картина положила начало целой франшизе и вдохновила других авторов на создание ремейков.



В тихом токийском доме произошло страшное убийство: мужчина в ярости убил жену и маленького сына. С тех пор на дом легло проклятие — в его стенах заключена злобная энергия, рождающаяся из сильнейшей боли и ненависти. Каждый, кто войдет внутрь него, обречен, ведь проклятие следует за жертвой, куда бы та ни пошла. Такаси Симидзу пугает не скримерами, а гнетущей холодной атмосферой и чувством отрешенности. Белолицая женщина с длинными черными волосами и мальчик с пустым взглядом стали символами японских фильмов ужаса, которые нередко вызывают почти иррациональный страх.



Это не просто кино о доме с привидениями, а метафора того, как зло заражает все, к чему прикасается. Смотреть фильм «Проклятие» стоит тем, кто любит атмосферные, тревожные хорроры, в которых ужас ощущается даже после финальных титров.

