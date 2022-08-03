Команда лучших охотников на вампиров должна найти и ликвидировать древнего кровопийцу. Динамичный хоррор от Джона Карпентера.



В центре сюжета находится легендарный Джек Кроу, который является потомственным охотником за нечистью. Вместе со своим верным напарником Монтойей мужчина беспощадно истребляет вампиров. Однако получив новое задание от Ватикана, друзья понимают, что на этот раз им противостоит опасное древнее существо по имени Валек. Кровосос ищет в Америке древнее распятие, которое, как известно, может спасти его от солнечного света и сделать поистине всемогущим. Теперь Джеку и Монтойе предстоит найти вампира до того, как он станет неуязвимым.



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