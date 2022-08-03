Вампиры (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Команда лучших охотников на вампиров должна найти и ликвидировать древнего кровопийцу. Динамичный хоррор от Джона Карпентера.
В центре сюжета находится легендарный Джек Кроу, который является потомственным охотником за нечистью. Вместе со своим верным напарником Монтойей мужчина беспощадно истребляет вампиров. Однако получив новое задание от Ватикана, друзья понимают, что на этот раз им противостоит опасное древнее существо по имени Валек. Кровосос ищет в Америке древнее распятие, которое, как известно, может спасти его от солнечного света и сделать поистине всемогущим. Теперь Джеку и Монтойе предстоит найти вампира до того, как он станет неуязвимым.
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Карпентер
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ДБАктёр
Дэниэл
Болдуин
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- ТЙАктёр
Томас
Йен Гриффит
- МШАктёр
Максимилиан
Шелл
- ТГАктёр
Тим
Гини
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- ГСАктёр
Грегори
Сьерра
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- ТРАктёр
Томас
Розалес мл.
- ДССценарист
Джон
Стикли
- СКПродюсер
Сэнди
Кинг
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЭАМонтажёр
Эдвард
А. Уоршилка
- ГБОператор
Гэри
Б. Кибби
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер