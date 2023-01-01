Биография

Томас Розалес мл. — актер кино, каскадер. Список его творческих работ насчитывает более 100 разноплановых картин. Будущий артист родился в Эль-Пасо в 1948 году. Сниматься в кино начал в 24 года. В начале карьеры Томас снялся в сериалах «Критическое положение!», «Коджак», «Счастливые дни». В 1973 году юноша впервые выступил в роли каскадера. После исполнения трюков в ленте «Битва за планету обезьян» его талант заметили многие режиссеры. Впоследствии список его актерских и каскадерских работ стал ежегодно пополняться остросюжетными картинами, боевиками, криминальными и детективными лентами. Среди известных фильмов Томаса Розалеса мл. можно отметить такие популярные картины, как «Старски и Хатч», «Глаз тигра», «Универсальный солдат», «Секретные материалы», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «Скорость» и многие другие. Работу каскадера артист мастерски выполнил во многих американских кинолентах. В его богатой фильмографии постоянно появляются картины, в которых зрители могут увидеть Томаса Розалеса мл. в роли каскадера. Он участвовал в постановке трюков в фильмах «Ад в поднебесье», «Как ни крути — проиграешь», «Лицо со шрамом», «Красный рассвет». В создании триллера «Командос» артист одновременно участвовал как актер и каскадер. Свои неординарные способности он продемонстрировал в лентах «Успеть до полуночи», «К-9: Собачья работа», «Элитный отряд», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «Звездные врата», «Майор Пэйн», «Мир Дикого Запада».