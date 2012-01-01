Закон доблести (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о нелегких буднях элитной группы «морские котики», которым поручено вытащить из плена агентов ЦРУ. Выполняя задание, бойцы попутно уничтожают террористическую группу, в планы которой входила масштабная атака на США.



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