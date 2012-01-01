Закон доблести
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Закон доблести

Закон доблести (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.32012, Act of Valor
Боевики, Триллеры105 мин16+

Сюжет

История о нелегких буднях элитной группы «морские котики», которым поручено вытащить из плена агентов ЦРУ. Выполняя задание, бойцы попутно уничтожают террористическую группу, в планы которой входила масштабная атака на США.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Закон доблести»

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