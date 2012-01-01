Закон доблести (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.32012, Act of Valor
Боевики, Триллеры105 мин16+
Сюжет
История о нелегких буднях элитной группы «морские котики», которым поручено вытащить из плена агентов ЦРУ. Выполняя задание, бойцы попутно уничтожают террористическую группу, в планы которой входила масштабная атака на США.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ММРежиссёр
Майк
МакКой
- СВРежиссёр
Скотт
Во
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- ДКАктёр
Джейсон
Коттл
- АВАктёр
Алекс
Видов
- НСАктёр
Нестор
Серрано
- Актёр
Эмилио
Ривера
- АМАктриса
Айлса
Маршалл
- ГМАктёр
Гонсало
Менендес
- ДМАктёр
Димитар
Маринов
- ТРАктёр
Томас
Розалес мл.
- ММАктёр
Марк
Маргулис
- КДСценарист
Курт
Джонстад
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- РСХудожник
Рэнди
Сер
- ДКХудожница
Джули
Кэй Фэнтон
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- СВМонтажёр
Скотт
Во
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат