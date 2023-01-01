Карнавал душ
Wink
Фильмы
Карнавал душ
6.41962, Carnival of Souls
Ужасы, Детектив77 мин12+

Карнавал душ (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Автомобильная катастрофа, машина с тремя девушками падает с моста в реку. Когда полиция уже и не надеялась найти хоть кого-нибудь в живых, на берег выбирается чудом выжившая Мэри Генри. Оправившись от шока, девушка переезжает в маленький городок и устраивается органисткой в местную церковь. Ещe по дороге Мэри начал мерещиться жуткий бледнолицый тип, а вскоре происходят и более странные вещи - иногда люди, как будто, перестают замечать еe, а бледный незнакомец появляется всe чаще.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb