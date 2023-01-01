Карнавал душ (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Автомобильная катастрофа, машина с тремя девушками падает с моста в реку. Когда полиция уже и не надеялась найти хоть кого-нибудь в живых, на берег выбирается чудом выжившая Мэри Генри. Оправившись от шока, девушка переезжает в маленький городок и устраивается органисткой в местную церковь. Ещe по дороге Мэри начал мерещиться жуткий бледнолицый тип, а вскоре происходят и более странные вещи - иногда люди, как будто, перестают замечать еe, а бледный незнакомец появляется всe чаще.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ХХРежиссёр
Херк
Харви
- КХАктриса
Кендес
Хиллигосс
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фейст
- СБАктёр
Сидни
Бергер
- АЭАктёр
Арт
Эллисон
- СЛАктёр
Стэн
Левитт
- ТМАктёр
Том
Макгиннис
- ФКАктёр
Форбс
Колдуэлл
- ДПАктёр
Дэн
Палмквист
- БдАктёр
Билл
де Жарнетт
- СБАктёр
Стив
Бузер
- ХХСценарист
Херк
Харви
- ХХПродюсер
Херк
Харви
- БдМонтажёр
Билл
де Жарнетт
- ДПМонтажёр
Дэн
Палмквист
- ХЛМонтажёр
Херберт
Л. Строк