Wink
Дэн Палмквист
Дэн Палмквист

Дэн Палмквист

Dan Palmquist

Карьера
Актёр, Монтажёр
Дата рождения
6 ноября 1923 г. (57 лет)
Дата смерти
1 апреля 1981 г.

Фильмография

Актёр

Монтажёр