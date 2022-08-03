Южанин (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно
7.81945, The Southerner
Драма91 мин18+
О фильме
Сэм Такер всю жизнь батрачил на полях других людей, и вот, по совету умирающего дяди, он принимает решение заиметь собственную землю. Ему достается участок целины вдали от дорог. Взяв жену, детей, бабушку и собаку, он грузит нехитрые пожитки на видавший виды грузовичок.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЖРРежиссёр
Жан
Ренуар
- ЗСАктёр
Захари
Скотт
- БФАктриса
Бетти
Филд
- ДКАктёр
Дж.
Кэролл Нейш
- ББАктриса
Бьюла
Бонди
- ПКАктёр
Перси
Килбрайд
- ЧКАктёр
Чарльз
Кемпер
- БЮАктриса
Бланш
Юрка
- НЛАктёр
Норман
Ллойд
- ЭТАктриса
Эстель
Тейлор
- ПХАктёр
Пол
Харви
- ЖРСценарист
Жан
Ренуар
- УФСценарист
Уильям
Фолкнер
- НДСценарист
Наннэлли
Джонсон
- ХБСценарист
Хьюго
Батлер
- ЛНОператор
Люсьен
Н. Андриот
- ВЯКомпозитор
Вернер
Янссен