Южанин
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Южанин

Южанин (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно

7.81945, The Southerner
Драма91 мин18+

О фильме

Сэм Такер всю жизнь батрачил на полях других людей, и вот, по совету умирающего дяди, он принимает решение заиметь собственную землю. Ему достается участок целины вдали от дорог. Взяв жену, детей, бабушку и собаку, он грузит нехитрые пожитки на видавший виды грузовичок.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb