Сэм Такер всю жизнь батрачил на полях других людей, и вот, по совету умирающего дяди, он принимает решение заиметь собственную землю. Ему достается участок целины вдали от дорог. Взяв жену, детей, бабушку и собаку, он грузит нехитрые пожитки на видавший виды грузовичок.

