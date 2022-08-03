Носферату, симфония ужаса (фильм, 1922) смотреть онлайн бесплатно

Классический немой фильм ужасов. Молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Элен, сверхъестественно сильно влюблeнная в скромного и безвольного служащего конторы по продаже недвижимого имущества. Именно она понимает, какое зло несeт в себе мрачный граф.

