Носферату, симфония ужаса (фильм, 1922) смотреть онлайн бесплатно

7.01922, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens
Ужасы, Фэнтези94 мин18+
О фильме
Классический немой фильм ужасов. Молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Элен, сверхъестественно сильно влюблeнная в скромного и безвольного служащего конторы по продаже недвижимого имущества. Именно она понимает, какое зло несeт в себе мрачный граф.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ФВРежиссёр
Фридрих
Вильгельм Мурнау
- МШАктёр
Макс
Шрек
- ГфАктёр
Густав
фон Вангенхайм
- ГШАктриса
Грета
Шрёдер
- ГГАктёр
Георг
Г. Шнель
- РЛАктриса
Рут
Ландшорфф
- ГБАктёр
Густав
Ботц
- АГАктёр
Александр
Гранах
- ЙГАктёр
Йон
Готтовт
- МНАктёр
Макс
Немец
- ВХАктёр
Вольфганг
Хайнц
- ХГСценарист
Хенрик
Галеен
- БССценарист
Брэм
Стокер
- ФАОператор
Фриц
Арно Вагнер
- ДБКомпозитор
Джеймс
Бернард
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дюамель