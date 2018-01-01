Актёры и съёмочная группа фильма «Носферату, симфония ужаса»

WinkФильмыНосферату, симфония ужасаАктёры и съёмочная группа фильма «Носферату, симфония ужаса»
Актёры
АктёрGraf Orlok
Макс ШрекMax Schreck
АктёрHutter (в титрах: Gustav v. Wangenheim)
Густав фон ВангенхаймGustav von Wangenheim
АктрисаEllen - seine Frau (в титрах: Greta Schroeder)
Грета ШрёдерGreta Schröder
АктёрHarding - ein Reeder (в титрах: G.H. Schnell)
Георг Г. ШнельGeorg H. Schnell
АктрисаRuth - seine Schwester
Рут ЛандшорффRuth Landshoff
АктёрProfessor Sievers - der Stadtarzt
Густав БотцGustav Botz
АктёрKnock - ein Häusermakler
Александр ГранахAlexander Granach
АктёрProfessor Bulwer - ein Paracelsianer
Йон ГоттовтJohn Gottowt
АктёрEin Kapitän
Макс НемецMax Nemetz
Актёр1. Matrose