Носферату, симфония ужаса
Актёры и съёмочная группа фильма «Носферату, симфония ужаса»

Режиссёры

Фридрих Вильгельм Мурнау

F.W. Murnau
Режиссёр

Актёры

Макс Шрек

Max Schreck
АктёрGraf Orlok
Густав фон Вангенхайм

Gustav von Wangenheim
АктёрHutter (в титрах: Gustav v. Wangenheim)
Грета Шрёдер

Greta Schröder
АктрисаEllen - seine Frau (в титрах: Greta Schroeder)
Георг Г. Шнель

Georg H. Schnell
АктёрHarding - ein Reeder (в титрах: G.H. Schnell)
Рут Ландшорфф

Ruth Landshoff
АктрисаRuth - seine Schwester
Густав Ботц

Gustav Botz
АктёрProfessor Sievers - der Stadtarzt
Александр Гранах

Alexander Granach
АктёрKnock - ein H&auml;usermakler
Йон Готтовт

John Gottowt
АктёрProfessor Bulwer - ein Paracelsianer
Макс Немец

Max Nemetz
АктёрEin Kapit&auml;n
Вольфганг Хайнц

Wolfgang Heinz
Актёр1. Matrose

Сценаристы

Хенрик Галеен

Henrik Galeen
Сценарист
Брэм Стокер

Bram Stoker
Сценарист

Операторы

Фриц Арно Вагнер

Fritz Arno Wagner
Оператор

Композиторы

Джеймс Бернард

James Bernard
Композитор
Джеймс Дюамель

James Duhamel
Композитор