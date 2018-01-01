Wink
Фильмы для Тельцов

Истории о простых радостях жизни и нестареющая классика кино для сентиментальных Тельцов.

9.7

Унесенные ветром

1939, 223 мин
9.7

Москва слезам не верит

1979, 142 мин
8.9

Эта прекрасная жизнь

1946, 125 мин
9.7

Любовь и голуби

1984, 104 мин
9.4

Римские каникулы

1953, 113 мин
9.3

Малыш

1921, 50 мин
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
8.9

Касабланка

1942, 98 мин
9.6

Доживем до понедельника

1968, 100 мин
9.6

Три тополя на Плющихе

1968, 74 мин
9.0

Поющие под дождем

1951, 98 мин
8.6

Сансет бульвар

1950, 110 мин
9.3

Сабрина

1954, 108 мин
9.0

Не хороните меня без Ивана

2022, 119 мин
8.6

Трамвай «Желание»

1951, 119 мин
9.0

Дыши ради нас

2017, 112 мин
9.5

Марли и я

2008, 109 мин
8.8

Рок-волна

2009, 129 мин
8.1

Гражданин Кейн

1941, 119 мин
8.6

Кто вызвал аниматора?

2024, 104 мин
8.8

Братья по нотам

2024, 102 мин
8.0

Идеальные дни

2023, 119 мин
7.9

Счастливые дни

2023, 83 мин
8.7

Поехавшие

2023, 99 мин
9.0

История семьи Блум

2020, 91 мин
9.6

Лед

2018, 112 мин
9.0

Питер FM

2006, 83 мин
9.2

Лулу и Бриггс

2021, 96 мин
8.7

Мой брат — супергерой!

2019, 98 мин
8.0

Камон Камон

2021, 104 мин
7.7

Жизнь Чака

2024, 106 мин
8.3

Лучшая жизнь

2011, 93 мин
9.0

1+1: Голливудская история

2018, 118 мин
8.8

Иваново счастье

2021, 84 мин
9.1

Достучаться до небес 2

2023, 106 мин
8.6

Я буду рядом

2012, 95 мин
8.0

Солист

2009, 112 мин
8.1

Отпуск по-корейски

2022, 89 мин
8.8

Любовь и песики

2023, 96 мин
8.5

Юра дворник

2023, 88 мин
7.0

Завтрак в постель

2024, 81 мин
8.4

Отпуск не по-детски

2023, 97 мин
7.6

Невидимки

2024, 111 мин
