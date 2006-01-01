Питер FM (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.02006, Питер FM
Мелодрама, Комедия84 мин16+
Фильм в подписке «Wink»
О фильме
Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не Случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ОБРежиссёр
Оксана
Бычкова
- Актриса
Екатерина
Федулова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Ирина
Рахманова
- НРАктриса
Наталья
Рева
- ОДАктёр
Олег
Долин
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Александр
Баширов
- ОБСценарист
Оксана
Бычкова
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Елена
Гликман
- ЛЗПродюсер
Людмила
Захарова
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- СЛХудожник
Солбон
Лыгденов
- АЧМонтажёр
Александр
Чурпаков
- СИМонтажёр
Светлана
Иванова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ИГОператор
Иван
Гудков
- Композитор
Кирилл
Пирогов