Питер FM (фильм, 2006) смотреть онлайн

Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не Случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит…



Питер FM смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.