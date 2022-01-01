Отпуск по-корейски
Wink
Фильмы
Отпуск по-корейски

Отпуск по-корейски (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.12022, Ajumma
Комедии, Драмы89 мин18+
60-летняя поклонница дорам в одиночку отправляется в путешествие в Южную Корею. Жизнеутверждающее роуд-муви
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Поклонница корейских дорам из Сингапура впервые в жизни отправляется на отдых за границу — и не куда-нибудь, а в Сеул. Светлая дорама о том, что никогда не поздно узнавать новое.

Миссис Лим живет в Сингапуре, обожает корейские сериалы и с нетерпением ждет поездки в Сеул, куда она должна отправиться со взрослым сыном Сэмом. Однако у него неожиданно появляются дела в Америке, и совместный отдых отменяется. Оказывается, что вернуть путевки нельзя, и миссис Лим решает ехать в Южную Корею одна. Там ее ждет череда приключений и знакомств, которые позволят одинокой женщине взглянуть на жизнь по-другому и снова полюбить себя.

Присоединиться к ней вы сможете, включив «Отпуск по-корейски» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Отпуск по-корейски смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Сингапур, Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb