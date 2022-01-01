Отпуск по-корейски (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Поклонница корейских дорам из Сингапура впервые в жизни отправляется на отдых за границу — и не куда-нибудь, а в Сеул. Светлая дорама о том, что никогда не поздно узнавать новое.



Миссис Лим живет в Сингапуре, обожает корейские сериалы и с нетерпением ждет поездки в Сеул, куда она должна отправиться со взрослым сыном Сэмом. Однако у него неожиданно появляются дела в Америке, и совместный отдых отменяется. Оказывается, что вернуть путевки нельзя, и миссис Лим решает ехать в Южную Корею одна. Там ее ждет череда приключений и знакомств, которые позволят одинокой женщине взглянуть на жизнь по-другому и снова полюбить себя.



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