Счастливые дни (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то не выдержав трудностей и расставшись, двое встречаются вновь, будучи уже пожилыми людьми. «Счастливые дни», фильм 2023 года, — итальянская жизнеутверждающая драма про то, что настоящая любовь вечна. Главны�е роли в картине сыграли звезда итальянского кино Франко Неро и Анна Гальена.



Маргарита всю жизнь посвятила актерской профессии. К старости ей удалось добиться признания и наград. Однако отношения с Антонио, любовью всей ее жизни, в какой-то момент дали трещину, и пара рассталась. Теперь Маргарита узнает, что тяжело больна. В это трудное для нее время Антонио возвращается к ней, готовый напомнить, какой светлой была их юность и какой сильной — любовь. Он вызывает в ее памяти воспоминания лучших дней их бурной и яркой молодости — тех самых счастливых дней.



Сможет ли Маргарита поверить ему и понять, что все между ними было не зря? Об этом расскажет драма «Счастливые дни» (2023), смотреть онлайн которую можно на Wink.



Счастливые дни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.