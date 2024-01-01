Завтрак в постель (фильм, 2024) смотреть онлайн

Помешанная на работе девушка едет в провинцию, чтобы стать менеджером гостевого дома. Там за ней начинают ухаживать сразу двое мужчин. Романтическая комедия «Завтрак в постель» — фильм о поисках настоящей жизни.



Саре уже за тридцать, но она до сих пор одинока и все время посвящает работе. Не в последнюю очередь в этом виноваты ее тяжелый характер и бескомпромиссность, которые не каждый способен выдержать. Сара настаивает, чтобы ее повысили до руководящей должности, но вместо этого ее увольняют. Любящая тетя предлагает ей передохнуть и поехать в родной город — присмотреть за уютным гостевым домиком. Сара соглашается и с трудом привыкает к размеренному провинциальному быту. Однако в тихом городке в ее жизни появляются сразу два мужчины, готовые бороться за ее сердце.



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