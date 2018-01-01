Гражданин Кейн (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Драматический фильм «Гражданин Кейн» нередко называют одной из лучших картин в истории мирового кинематографа. Фильм номинировался в девяти категориях «Оскара», но, что удивительно, получил только одну статуэтку — за лучший оригинальный сценарий.
Пожилой медиамагнат Чарльз Фостер Кейн находится на смертном одре в гигантском, наполненном предметами роскоши поместье. Держа в руках снежный шар, он произносит «Роузбад» и умирает. Смерть Кейна стала сенсацией, и раскрыть смысл последнего сказанного им слова поручают репортеру Джерри Томпсону. Журналист решает, что сможет выполнить задание, пообщавшись с друзьями и деловыми партнерами бизнесмена.
«Гражданин Кейн» 1941 года выхода остается актуальным до сих пор. Картина будет одинаково интересна как киноманам и ценителям классического голливудского кино, так и зрителям, которые любят умные драмы о природе власти и роли медиа.
Гражданин Кейн смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ОУРежиссёр
Орсон
Уэллс
- РКАктёр
Рэй
Коллинз
- ДКАктриса
Дороти
Коминьоре
- ДКАктёр
Джозеф
Коттен
- РУАктриса
Рут
Уоррик
- ЭСАктёр
Эверет
Слоун
- АМАктриса
Агнес
Мурхед
- ПСАктёр
Пол
Стюарт
- УОАктёр
Уильям
Олленд
- ОУАктёр
Орсон
Уэллс
- ЭСАктёр
Эрскин
Сэнфорд
- ДХСценарист
Джон
Хаусмен
- ОУСценарист
Орсон
Уэллс
- ГЯСценарист
Герман
Я. Манкевич
- ДШПродюсер
Джордж
Шефер
- ОУПродюсер
Орсон
Уэллс
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- ЭСХудожник
Эдвард
Стивенсон
- РУМонтажёр
Роберт
Уайз
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман