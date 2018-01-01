Гражданин Кейн (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно

Драматический фильм «Гражданин Кейн» нередко называют одной из лучших картин в истории мирового кинематографа. Фильм номинировался в девяти категориях «Оскара», но, что удивительно, получил только одну статуэтку — за лучший оригинальный сценарий.



Пожилой медиамагнат Чарльз Фостер Кейн находится на смертном одре в гигантском, наполненном предметами роскоши поместье. Держа в руках снежный шар, он произносит «Роузбад» и умирает. Смерть Кейна стала сенсацией, и раскрыть смысл последнего сказанного им слова поручают репортеру Джерри Томпсону. Журналист решает, что сможет выполнить задание, пообщавшись с друзьями и деловыми партнерами бизнесмена.



«Гражданин Кейн» 1941 года выхода остается актуальным до сих пор. Картина будет одинаково интересна как киноманам и ценителям классического голливудского кино, так и зрителям, которые любят умные драмы о природе власти и роли медиа.



