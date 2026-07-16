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Аниме-сериалы и дунхуа
Аниме и дунхуа — это два ярких направления восточной анимации, каждое со своими особенностями. Японское аниме сочетает экшен с мистикой или фэнтези, как в «Дандадан» и «Адском рае». Здесь же трогательные романтические истории вроде «В любом случае я влюблюсь в тебя». В китайских дунхуа часто встречаются эпические сюжеты с боевыми искусствами и историческими декорациями, например, «Путешествие к бессмертию» или «Легенда Фуяо». В нашей коллекции — десятки анимационных сериалов из Японии и Китая, герои которых сражаются с демонами, стремятся к вечной жизни, а также влюбляются и заводят друзей. Смотрите с подпиской на онлайн-кинотеатр Wink.
Сто видов Авадзимы
2026
Черная кошка и класс ведьм
2026
Божественный сад у поместья Кусуноки
2026
Канан до чертиков проста
2026
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
2026
Мир танцует
2026
Прощай, Лара
2026
Виктория с множеством козырей
2026
9.1
Хоть я и бездарная злодейка
2026
9.3
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
2026
8.6
Игра лжецов
2026
8.7
Земля-снежок
2026
8.1
Смертельная игра ради еды на столе
2026
Начало после конца
2025
Обновленный дневник мистических существ: Начало
2025
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
2025
Путешествие Чангэ
2025
Бесплатно
Вложи в дело клинок и душу, герой!
2025
Благородный муж не болен
2025
Клеватесс
2025
8.6
Отель Тасокарэ
2025
9.0
Ведьмнадзор
2025
8.7
Ты умеешь хранить секреты?
2025
8.9
В любом случае я влюблюсь в тебя
2025
8.5
Адский учитель Нубэ
2025
8.9
Наказание для храброго героя
2025
9.2
Темный демон
2025
8.8
Титосэ в бутылке Рамунэ
2025
8.9
Вечность Югурэ
2025
8.1
Твоя форма
2025
8.7
Очарование духовных питомцев
2024
Инициализация злодея
2024
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
2024
Королева драмы общежития
2024
Ловцы звезд: Истоки
2024
Война между людьми и ИИ
2024
Встреча с ее юностью
2024
Персонаж в клетке
2024
Бесплатно
Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
2024
Бесплатно
Эра исследования космоса
2024
Почитаемый во всем мире
2024
Бесплатно
8.8
Путь к небу
2024
Бесплатно
Божественная стопа
2024
Ходоки чистилища
2024
Пламя войны: Путешествуя в прошлое
2024
Бесплатно
Потусторонний злой монарх
2024
Бесплатно
5.8
Томбо!
2024
9.0
Плачущий призрак на пенсии
2024