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Аниме-сериалы и дунхуа

Аниме-сериалы и дунхуа

Аниме и дунхуа — это два ярких направления восточной анимации, каждое со своими особенностями. Японское аниме сочетает экшен с мистикой или фэнтези, как в «Дандадан» и «Адском рае». Здесь же трогательные романтические истории вроде «В любом случае я влюблюсь в тебя». В китайских дунхуа часто встречаются эпические сюжеты с боевыми искусствами и историческими декорациями, например, «Путешествие к бессмертию» или «Легенда Фуяо». В нашей коллекции — десятки анимационных сериалов из Японии и Китая, герои которых сражаются с демонами, стремятся к вечной жизни, а также влюбляются и заводят друзей. Смотрите с подпиской на онлайн-кинотеатр Wink.

Сериалы
Постер к сериалу Сто видов Авадзимы 2026

Сто видов Авадзимы

2026
Постер к сериалу Черная кошка и класс ведьм 2026

Черная кошка и класс ведьм

2026
Постер к сериалу Божественный сад у поместья Кусуноки 2026

Божественный сад у поместья Кусуноки

2026
Постер к сериалу Канан до чертиков проста 2026

Канан до чертиков проста

2026
Постер к сериалу Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой 2026

Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой

2026
Постер к сериалу Мир танцует 2026

Мир танцует

2026
Постер к сериалу Прощай, Лара 2026

Прощай, Лара

2026
Постер к сериалу Виктория с множеством козырей 2026

Виктория с множеством козырей

2026
Постер к сериалу Хоть я и бездарная злодейка 2026
9.1

Хоть я и бездарная злодейка

2026
Постер к сериалу Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире 2026
9.3

Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире

2026
Постер к сериалу Игра лжецов 2026
8.6

Игра лжецов

2026
Постер к сериалу Земля-снежок 2026
8.7

Земля-снежок

2026
Постер к сериалу Смертельная игра ради еды на столе 2026
8.1

Смертельная игра ради еды на столе

2026
Постер к сериалу Начало после конца 2025

Начало после конца

2025
Постер к сериалу Обновленный дневник мистических существ: Начало 2025

Обновленный дневник мистических существ: Начало

2025
Постер к сериалу Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера 2025

Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера

2025
Постер к сериалу Путешествие Чангэ 2025

Путешествие Чангэ

2025
Бесплатно
Постер к сериалу Вложи в дело клинок и душу, герой! 2025

Вложи в дело клинок и душу, герой!

2025
Постер к сериалу Благородный муж не болен 2025

Благородный муж не болен

2025
Постер к сериалу Клеватесс 2025

Клеватесс

2025
Постер к сериалу Отель Тасокарэ 2025
8.6

Отель Тасокарэ

2025
Постер к сериалу Ведьмнадзор 2025
9.0

Ведьмнадзор

2025
Постер к сериалу Ты умеешь хранить секреты? 2025
8.7

Ты умеешь хранить секреты?

2025
Постер к сериалу В любом случае я влюблюсь в тебя 2025
8.9

В любом случае я влюблюсь в тебя

2025
Постер к сериалу Адский учитель Нубэ 2025
8.5

Адский учитель Нубэ

2025
Постер к сериалу Наказание для храброго героя 2025
8.9

Наказание для храброго героя

2025
Постер к сериалу Темный демон 2025
9.2

Темный демон

2025
Постер к сериалу Титосэ в бутылке Рамунэ 2025
8.8

Титосэ в бутылке Рамунэ

2025
Постер к сериалу Вечность Югурэ 2025
8.9

Вечность Югурэ

2025
Постер к сериалу Твоя форма 2025
8.1

Твоя форма

2025
Постер к сериалу Очарование духовных питомцев 2024
8.7

Очарование духовных питомцев

2024
Постер к сериалу Инициализация злодея 2024

Инициализация злодея

2024
Постер к сериалу Записи о мастерах яо Тигре и Журавле 2024

Записи о мастерах яо Тигре и Журавле

2024
Постер к сериалу Королева драмы общежития 2024

Королева драмы общежития

2024
Постер к сериалу Ловцы звезд: Истоки 2024

Ловцы звезд: Истоки

2024
Постер к сериалу Война между людьми и ИИ 2024

Война между людьми и ИИ

2024
Постер к сериалу Встреча с ее юностью 2024

Встреча с ее юностью

2024
Постер к сериалу Персонаж в клетке 2024

Персонаж в клетке

2024
Бесплатно
Постер к сериалу Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры 2024

Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры

2024
Бесплатно
Постер к сериалу Эра исследования космоса 2024

Эра исследования космоса

2024
Постер к сериалу Почитаемый во всем мире 2024

Почитаемый во всем мире

2024
Бесплатно
Постер к сериалу Путь к небу 2024
8.8

Путь к небу

2024
Бесплатно
Постер к сериалу Божественная стопа 2024

Божественная стопа

2024
Постер к сериалу Ходоки чистилища 2024

Ходоки чистилища

2024
Постер к сериалу Пламя войны: Путешествуя в прошлое 2024

Пламя войны: Путешествуя в прошлое

2024
Бесплатно
Постер к сериалу Потусторонний злой монарх 2024

Потусторонний злой монарх

2024
Бесплатно
Постер к сериалу Томбо! 2024
5.8

Томбо!

2024
Постер к сериалу Плачущий призрак на пенсии 2024
9.0

Плачущий призрак на пенсии

2024