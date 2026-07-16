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Аниме-сериалы и дунхуа

Аниме и дунхуа — это два ярких направления восточной анимации, каждое со своими особенностями. Японское аниме сочетает экшен с мистикой или фэнтези, как в «Дандадан» и «Адском рае». Здесь же трогательные романтические истории вроде «В любом случае я влюблюсь в тебя». В китайских дунхуа часто встречаются эпические сюжеты с боевыми искусствами и историческими декорациями, например, «Путешествие к бессмертию» или «Легенда Фуяо». В нашей коллекции — десятки анимационных сериалов из Японии и Китая, герои которых сражаются с демонами, стремятся к вечной жизни, а также влюбляются и заводят друзей. Смотрите с подпиской на онлайн-кинотеатр Wink.