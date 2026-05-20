Обновленный дневник мистических существ: Начало
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Обновленный дневник мистических существ: Начало
2025, Xin yi chang sheng wu jian wen lu: Xu 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика18+
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Обновленный дневник мистических существ: Начало (мультсериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — обычный парень Хао Жэнь. Он живёт в провинциальном городе и ведёт довольно скромную жизнь, пока не устраивается на работу. Совершенно неожиданно для него он получает должность «космического полицейского».

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Мультсериалы

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