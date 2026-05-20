Обновленный дневник мистических существ: Начало. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Обновленный дневник мистических существ: Начало
1-й сезон
5-я серия
2025, Xin yi chang sheng wu jian wen lu: Xu
Мультсериалы, Фантастика18+
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Обновленный дневник мистических существ: Начало (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — обычный парень Хао Жэнь. Он живёт в провинциальном городе и ведёт довольно скромную жизнь, пока не устраивается на работу. Совершенно неожиданно для него он получает должность «космического полицейского».

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Мультсериалы
Время
14 мин / 00:14

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