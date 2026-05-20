7.22025, Xin yi chang sheng wu jian wen lu: Xu
Мультсериалы, Фантастика18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Обновленный дневник мистических существ: Начало (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+16 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 1
- 18+16 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 2
- 18+15 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 3
- 18+15 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 4
- 18+15 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 5
- 18+15 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 6
- 18+17 мин
Обновленный дневник мистических существ: Начало
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Главный герой — обычный парень Хао Жэнь. Он живёт в провинциальном городе и ведёт довольно скромную жизнь, пока не устраивается на работу. Совершенно неожиданно для него он получает должность «космического полицейского».