Титосэ в бутылке Рамунэ
Wink
Сериалы
Титосэ в бутылке Рамунэ
2025, Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka 1 сезон
Аниме18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Титосэ в бутылке Рамунэ (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый популярный ученик класса пытается уговорить ненавидящего его затворника вернуться в школу. История взросления «Титосэ в бутылке Рамунэ» — аниме о непростых подростковых отношениях.

Саку Титосэ — популярный ученик, любимчик преподавателей, староста класса и лидер группы талантливых школьников, на которых остальные пытаются равняться. Саку нравится далеко не всем: хейтеры и завистники регулярно поливают его грязью в соцсетях, обзывая бабником и подхалимом. Саку не позволяет этому портить себе жизнь, и в новом учебном году заводит еще больше друзей. Внезапно Саку поручают необычное задание. Ученик по имени Кэнта Ямадзаки давно живет затворником, и Титосэ должен уговорить его вернуться в школу. Сделать это будет непросто, ведь Кэнта его откровенно недолюбливает.

Чтобы узнать, справится ли Саку с этой задачей и к чему это приведет, смотрите аниме «Титосэ в бутылке Рамунэ» в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Титосэ в бутылке Рамунэ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Аниме

Рейтинг