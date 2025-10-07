Титосэ в бутылке Рамунэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Титосэ в бутылке Рамунэ. Сезон 1. Серия 1
Титосэ в бутылке Рамунэ
1-й сезон
1-я серия
8.72025, Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka
Аниме18+
О сериале

Самый популярный ученик класса пытается уговорить ненавидящего его затворника вернуться в школу. История взросления «Титосэ в бутылке Рамунэ» — аниме о непростых подростковых отношениях.

Саку Титосэ — популярный ученик, любимчик преподавателей, староста класса и лидер группы талантливых школьников, на которых остальные пытаются равняться. Саку нравится далеко не всем: хейтеры и завистники регулярно поливают его грязью в соцсетях, обзывая бабником и подхалимом. Саку не позволяет этому портить себе жизнь, и в новом учебном году заводит еще больше друзей. Внезапно Саку поручают необычное задание. Ученик по имени Кэнта Ямадзаки давно живет затворником, и Титосэ должен уговорить его вернуться в школу. Сделать это будет непросто, ведь Кэнта его откровенно недолюбливает.

Чтобы узнать, справится ли Саку с этой задачей и к чему это приведет, смотрите аниме «Титосэ в бутылке Рамунэ» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Аниме
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск