Титосэ в бутылке Рамунэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Самый популярный ученик класса пытается уговорить ненавидящего его затворника вернуться в школу. История взросления «Титосэ в бутылке Рамунэ» — аниме о непростых подростковых отношениях.



Саку Титосэ — популярный ученик, любимчик преподавателей, староста класса и лидер группы талантливых школьников, на которых остальные пытаются равняться. Саку нравится далеко не всем: хейтеры и завистники регулярно поливают его грязью в соцсетях, обзывая бабником и подхалимом. Саку не позволяет этому портить себе жизнь, и в новом учебном году заводит еще больше друзей. Внезапно Саку поручают необычное задание. Ученик по имени Кэнта Ямадзаки давно живет затворником, и Титосэ должен уговорить его вернуться в школу. Сделать это будет непросто, ведь Кэнта его откровенно недолюбливает.



