Главный герой — Лян Сигуа. После университета он изо всех сил пытается найти своё место в жизни, много работает, чтобы оплачивать аренду, и чувствует себя одиноким. У него есть необычная привычка — разговаривать со своим холодильником, ведь других собеседников у него почти нет. И вот однажды холодильник неожиданно обретает человеческий облик! Теперь это девушка, которую Сигуа в шутку называет «Льдинка».

