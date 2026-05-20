Девочка-электроприбор. Сезон 1
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Девочка-электроприбор
1-й сезон

Девочка-электроприбор (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Dian qi shao nu 12 серий
Мультсериалы, Комедия16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — Лян Сигуа. После университета он изо всех сил пытается найти своё место в жизни, много работает, чтобы оплачивать аренду, и чувствует себя одиноким. У него есть необычная привычка — разговаривать со своим холодильником, ведь других собеседников у него почти нет. И вот однажды холодильник неожиданно обретает человеческий облик! Теперь это девушка, которую Сигуа в шутку называет «Льдинка».

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы

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