WinkСериалыДевочка-электроприбор1-й сезон
Девочка-электроприбор (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Dian qi shao nu 12 серий
Мультсериалы, Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 16+10 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 1
- 16+9 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 2
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 3
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 4
- 16+9 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 5
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 6
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 7
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 8
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 9
- 16+8 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 10
- 16+9 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 11
- 16+9 мин
Девочка-электроприбор
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Главный герой — Лян Сигуа. После университета он изо всех сил пытается найти своё место в жизни, много работает, чтобы оплачивать аренду, и чувствует себя одиноким. У него есть необычная привычка — разговаривать со своим холодильником, ведь других собеседников у него почти нет. И вот однажды холодильник неожиданно обретает человеческий облик! Теперь это девушка, которую Сигуа в шутку называет «Льдинка».