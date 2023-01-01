Рагна Багровый (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Союз двух юных охотников на драконов дает трещину, когда один из них начинает работать вместе с заклятым врагом. Аниме «Рагна Багровый» — захватывающее фэнтези со зрелищными битвами.



В мире, страдающем от гнета могучих драконов, девочка Леоника и ее верный помощник Рагна слывут самыми грозными охотниками на этих чудовищ. Рагна готов сделать все, чтобы защитить Леонику, спасшую его от верной смерти, вот только обычно защитницей выступает именно она, ведь ее боевым талантам нет равных. Однажды во время тяжелого сражения Рагна встречает самого себя из будущего. Он рассказывает, что скоро Леоника погибнет и весь мир будет обречен. Чтобы этого избежать, Рагна из будущего передает прошлой версии себя всю свою мощь, позволяя с легкостью расправляться с драконами и спасти Леонику. Теперь Рагне предстоит встретиться с драконом по имени Багровый — тем самым, что отправил его в прошлое. Почему Багровый хочет уничтожить собственный род, остается загадкой, но Рагна не видит другого выхода, кроме как объединить с ним усилия.



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