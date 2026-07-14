Мир танцует
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Мир танцует
2026, The World is Dancing 1 сезон
Аниме, Мультсериалы18+

Мир танцует (мультсериал, 2026) смотреть онлайн

О сериале

1374 год — время двоевластия и распрей между Северным и Южным дворами и укрепления власти сёгуна Асикаги Ёсимицу. Онияся — сын популярного актёра и танцора Канами, который управляет театральной труппой Кандзэ. Однако сам Онияся не горит желанием наследовать ремесло отца и не понимает, зачем вообще людям нужны танцы. Но однажды он случайно видит по-настоящему очаровательный танец и впервые осознаёт, насколько это может быть прекрасно.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.4 IMDb