1374 год — время двоевластия и распрей между Северным и Южным дворами и укрепления власти сёгуна Асикаги Ёсимицу. Онияся — сын популярного актёра и танцора Канами, который управляет театральной труппой Кандзэ. Однако сам Онияся не горит желанием наследовать ремесло отца и не понимает, зачем вообще людям нужны танцы. Но однажды он случайно видит по-настоящему очаровательный танец и впервые осознаёт, насколько это может быть прекрасно.

