Мир танцует. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Мир танцует
1-й сезон
5-я серия
2026, The World is Dancing
Аниме, Мультсериалы18+

Контент станет доступным 27.07.2026

Мир танцует (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1374 год — время двоевластия и распрей между Северным и Южным дворами и укрепления власти сёгуна Асикаги Ёсимицу. Онияся — сын популярного актёра и танцора Канами, который управляет театральной труппой Кандзэ. Однако сам Онияся не горит желанием наследовать ремесло отца и не понимает, зачем вообще людям нужны танцы. Но однажды он случайно видит по-настоящему очаровательный танец и впервые осознаёт, насколько это может быть прекрасно.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

8.4 IMDb