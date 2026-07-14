WinkСериалыМир танцует1-й сезон8-я серия
2026, The World is Dancing
Аниме, Мультсериалы18+
Контент станет доступным 17.08.2026
Мир танцует (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Мир танцует
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Мир танцует
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Мир танцует
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+0 мин
Мир танцует
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+27июля
Мир танцует
Сезон 1 Серия 5
- 18+3августа
Мир танцует
Сезон 1 Серия 6
- 18+10августа
Мир танцует
Сезон 1 Серия 7
- 18+17августа
Мир танцует
Сезон 1 Серия 8
- 18+24августа
Мир танцует
Сезон 1 Серия 9
- 18+31августа
Мир танцует
Сезон 1 Серия 10
- 18+7сентября
Мир танцует
Сезон 1 Серия 11
- 18+14сентября
Мир танцует
Сезон 1 Серия 12
- 18+21сентября
Мир танцует
Сезон 1 Серия 13
О сериале
1374 год — время двоевластия и распрей между Северным и Южным дворами и укрепления власти сёгуна Асикаги Ёсимицу. Онияся — сын популярного актёра и танцора Канами, который управляет театральной труппой Кандзэ. Однако сам Онияся не горит желанием наследовать ремесло отца и не понимает, зачем вообще людям нужны танцы. Но однажды он случайно видит по-настоящему очаровательный танец и впервые осознаёт, насколько это может быть прекрасно.
СтранаЯпония
ЖанрДрама, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
8.4 IMDb
- ТКРежиссёр
Тосимаса
Куроянаги
- ЮХАктриса
Юмири
Ханамори
- ККАктёр
Кацуюки
Конъиси
- РПАктриса
Роми
Пак
- ИМАктриса
Инори
Минасэ
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- МУАктриса
Маая
Утида
- ХИАктёр
Харуки
Исия
- МНАктриса
Мамико
Ното
- НТАктёр
Нобуо
Тобита
- СЦАктёр
Симба
Цутия
- КХАктёр
Кацухиса
Хоки
- ХЯАктёр
Харуо
Ямагиси
- СХАктёр
Сосиро
Хори
- КМАктёр
Кэнъитиро
Мацуда
- ХОХудожник
Хиромаса
Огура