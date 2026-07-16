WinkСериалыМир танцуетАктёры и съёмочная группа сериала «Мир танцует»
Актёры и съёмочная группа сериала «Мир танцует»
Актёры
Юмири ХанамориYumiri Hanamori
АктрисаOniyasha
Кацуюки КонъисиKatsuyuki Konishi
АктёрKanami
Роми ПакRomi Park
АктрисаZojirou
Инори МинасэInori Minase
АктрисаChiharu
Такахиро СакурайTakahiro Sakurai
АктёрAshikaga Yoshimitsu
Маая УтидаMaaya Uchida
АктрисаKogane
Харуки ИсияHaruki Ishiya
АктёрJuunigorou
Мамико НотоMamiko Noto
АктрисаNariko
Нобуо ТобитаNobuo Tobita
АктёрNijo Yoshimoto
Симба ЦутияShimba Tsuchiya
АктёрIshiya
Кацухиса ХокиKatsuhisa Hoki
АктёрElder
Харуо ЯмагисиHaruo Yamagishi
АктёрSamanosuke
Сосиро ХориSoshiro Hori
АктёрMantarou
Кэнъитиро МацудаKenichirou Matsuda
АктёрYoriyuki Hosokawa