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Мир танцует
Актёры и съёмочная группа сериала «Мир танцует»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир танцует»

Режиссёры

Тосимаса Куроянаги

Тосимаса Куроянаги

Toshimasa Kuroyanagi
Режиссёр

Актёры

Юмири Ханамори

Юмири Ханамори

Yumiri Hanamori
АктрисаOniyasha
Кацуюки Конъиси

Кацуюки Конъиси

Katsuyuki Konishi
АктёрKanami
Роми Пак

Роми Пак

Romi Park
АктрисаZojirou
Инори Минасэ

Инори Минасэ

Inori Minase
АктрисаChiharu
Такахиро Сакурай

Такахиро Сакурай

Takahiro Sakurai
АктёрAshikaga Yoshimitsu
Маая Утида

Маая Утида

Maaya Uchida
АктрисаKogane
Харуки Исия

Харуки Исия

Haruki Ishiya
АктёрJuunigorou
Мамико Ното

Мамико Ното

Mamiko Noto
АктрисаNariko
Нобуо Тобита

Нобуо Тобита

Nobuo Tobita
АктёрNijo Yoshimoto
Симба Цутия

Симба Цутия

Shimba Tsuchiya
АктёрIshiya
Кацухиса Хоки

Кацухиса Хоки

Katsuhisa Hoki
АктёрElder
Харуо Ямагиси

Харуо Ямагиси

Haruo Yamagishi
АктёрSamanosuke
Сосиро Хори

Сосиро Хори

Soshiro Hori
АктёрMantarou
Кэнъитиро Мацуда

Кэнъитиро Мацуда

Kenichirou Matsuda
АктёрYoriyuki Hosokawa

Художники

Хиромаса Огура

Хиромаса Огура

Hiromasa Ogura
Художник