Закусочная монстров
Wink
Сериалы
Закусочная монстров
2023, Guai shou xiao guan 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Закусочная монстров (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Закусочная монстров» рассказывает о необычной закусочной, которая днём выглядит как обычное заведение, а ночью превращается в ресторан для особых посетителей — духов, магов, монстров и призраков.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы

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