2023, Guai shou xiao guan
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Закусочная монстров (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+6 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 1
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 2
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 3
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 4
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 5
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 6
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 7
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 8
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 9
- 18+7 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 10
- 18+6 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 11
- 18+8 мин
Закусочная монстров
Сезон 1 Серия 12
О сериале
«Закусочная монстров» рассказывает о необычной закусочной, которая днём выглядит как обычное заведение, а ночью превращается в ресторан для особых посетителей — духов, магов, монстров и призраков.