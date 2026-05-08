Закусочная монстров. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Закусочная монстров
1-й сезон
4-я серия
2023, Guai shou xiao guan
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Закусочная монстров (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Закусочная монстров» рассказывает о необычной закусочной, которая днём выглядит как обычное заведение, а ночью превращается в ресторан для особых посетителей — духов, магов, монстров и призраков.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

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