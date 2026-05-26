Закусочная Ли Линькэ
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Закусочная Ли Линькэ
2021, Li Linke de xiao guan er 2 сезона
Мультсериалы, Драма18+
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Закусочная Ли Линькэ (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие разворачивается в тихом переулке Пекина. Там находится небольшая закусочная, которой управляет талантливый повар Ли Линькэ. Для местных жителей это место стало настоящим убежищем: сюда приходят не только за вкусной едой, но и чтобы отдохнуть после тяжёлого дня, пообщаться и поделиться своими переживаниями.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Мультсериалы

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