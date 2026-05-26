Действие разворачивается в тихом переулке Пекина. Там находится небольшая закусочная, которой управляет талантливый повар Ли Линькэ. Для местных жителей это место стало настоящим убежищем: сюда приходят не только за вкусной едой, но и чтобы отдохнуть после тяжёлого дня, пообщаться и поделиться своими переживаниями.

