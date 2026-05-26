2021, Li Linke de xiao guan er
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Закусочная Ли Линькэ (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+17 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 5
- 18+19 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 6
- 18+17 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 8
- 18+17 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 9
- 18+19 мин
Закусочная Ли Линькэ
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Действие разворачивается в тихом переулке Пекина. Там находится небольшая закусочная, которой управляет талантливый повар Ли Линькэ. Для местных жителей это место стало настоящим убежищем: сюда приходят не только за вкусной едой, но и чтобы отдохнуть после тяжёлого дня, пообщаться и поделиться своими переживаниями.