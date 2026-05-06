2024, Fan pai chu shi hua 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Инициализация злодея (мультсериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+19 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 1
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 2
- 18+19 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 3
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 5
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 6
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 8
- 18+20 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 9
- 18+19 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 10
- 18+19 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 12
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 13
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 14
- 18+18 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 15
- 18+21 мин
Инициализация злодея
Сезон 1 Серия 16
О сериале
В центре истории — суперзлодей Линь Чэнь (известный под кодовым именем Пэнлос). Он ведёт войну со своим заклятым врагом, супергероем Е Цзыму, с которым его связывает глубокая трагедия из юности. В решающей схватке Линь Чэнь неожиданно попадает во временную петлю и оказывается в прошлом — в тот год, когда он был обычным семнадцатилетним школьником, жил с тётей и ещё не обрёл сверхсилы.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
5.5 IMDb