Инициализация злодея. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Инициализация злодея
1-й сезон
12-я серия
2024, Fan pai chu shi hua
Мультсериалы, Фантастика18+
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Инициализация злодея (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре истории — суперзлодей Линь Чэнь (известный под кодовым именем Пэнлос). Он ведёт войну со своим заклятым врагом, супергероем Е Цзыму, с которым его связывает глубокая трагедия из юности. В решающей схватке Линь Чэнь неожиданно попадает во временную петлю и оказывается в прошлом — в тот год, когда он был обычным семнадцатилетним школьником, жил с тётей и ещё не обрёл сверхсилы.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.5 IMDb